2024-12-29 21:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة أمن إقليم كوردستان، اليوم الأحد، عن حصيلة أعمالها الأمنية لعام 2024، مشيرة إلى تنفيذ العديد من العمليات النوعية التي ساهمت في تعزيز الأمن والاستقرار في الإقليم، بالإضافة إلى مواجهة مختلف أنواع الجرائم، بما فيها الإرهاب والمخدرات.

وقال المتحدث باسم المؤسسة، في مؤتمر صحفي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "تم الكشف عن تنفيذ 257 عملية أمنية ناجحة في العام 2024، أسفرت عن اعتقال 636 إرهابياً وفقاً للمادة 2 و4 من قانون العقوبات العراقي، كما تم تنفيذ 126 عملية مشتركة مع القوات الأمنية العراقية، مما يعكس التعاون الوثيق بين الأجهزة الأمنية في الإقليم والعراق".

وأشار عبد الخالق، إلى أن "المخدرات تشكل تهديداً كبيراً للمجتمع، وقد تم القبض على 1,019 متهماً بتهم المخدرات، مع ضبط 3 طن و 24 كيلو و600 غرام من المواد المخدرة".

ولفت إلى أنه "تم تسجيل 3,283 دعوة تخص الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى 10,157 دعوة في مختلف القضايا خلال العام".

وبين أنه "في إطار جهودها لحماية الأمن الغذائي، قامت مؤسسة أمن إقليم كوردستان بإجراء 50,983 زيارة مع اللجان المختصة، أسفرت عن ضبط 629 طن من الأغذية التالفة والأدوية المنتهية الصلاحية".

وفي سياق حماية المجتمع، أشار عبد الخالق، إلى "تسجيل 32 حالة انتحار، و63 حالة قتل، و171 حالة اعتداء بالأسلحة النارية، وتم إلقاء القبض على 142 تاجر سلاح ومستخدم أسلحة بدون ترخيص، حيث تم ضبط 881 قطعة سلاح و22,354 قطعة ذخيرة".

وأكد أنه "تم ضبط 14 ألف دولار مزورة و16 مليون و750 ألف دينار عراقي مزورة"، مشدداً على أن "606 دعوى قضائية تم رفعها من قبل المحاكم الخاصة بنظام الكاميرات الخاصة بمؤسسة أمن إقليم كوردستان، حيث أسهمت كاميرات المراقبة التابعة للمؤسسة في مساعدة الأجهزة القضائية على إلقاء القبض على المتهمين".

وجددت مؤسسة أمن إقليم كوردستان التزامها بمواصلة جهودها في حماية أمن واستقرار الإقليم، مشيرة إلى أن نجاحاتها لعام 2024 كانت نتيجة لتنسيق عالي المستوى مع مختلف الجهات الأمنية والقضائية، مؤكدة أن كل هذه العمليات تأتي في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين وتوفير بيئة آمنة.

وتعد مؤسسة أمن إقليم كوردستان، من الركائز الأساسية التي تضمن الأمن في الإقليم، وتلعب دوراً محورياً في التصدي للمخاطر الأمنية ومكافحة الجريمة. من خلال تعاونها المستمر مع الأجهزة الأمنية العراقية والمجتمع الدولي، تواصل المؤسسة عملها لتحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن في المنطقة.