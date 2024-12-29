مستشار رئيس الوزراء: العراق أرسل آلاف الأطنان من المساعدات لغزة ولبنان

2024-12-29 21:40:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأكد زيدان خلف العطواني مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان رئيس اللجنة المركزية العليا لإغاثة الشعب الفلسطيني واللبناني ، اليوم الاحد، إرسال آلاف الأطنان من المساعدات لغزة ولبنان.وقال العطواني لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "العراق أرسل آلاف الأطنان من المساعدات على المستويين الصحي والإغاثي الى لبنان وغزة، كما أرسل 30 ألف طن من الحنطة إلى الشعب السوري".وأضاف ان "العراق فتح قبل أحداث سوريا منافذ عدة لمساعدة المحتاجين الذين هم غالبيتهم لبنانيون، ومن أهم وأوسع تلك المنافذ مرقد السيدة زينب عليها السلام".وتابع إن "المساعدات توقفت حالياً نتيجة التطورات في سوريا كونها كانت تمر عبرها جوا وبرا".