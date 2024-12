مانشستر سيتي يستعيد نغمة الانتصارات بعد 5 مباريات في الدوري الإنجليزي

2024-12-29 21:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

لندن/ متابعة عراق أوبزيرفر تمكن فريق مانشستر سيتي من استعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق اليوم (الأحد) فوزًا مهمًا على ليستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من البطولة. شهدت المباراة بداية قوية من السيتي، حيث تمكن اللاعب الشاب ساڤيو موريرا من تسجيل …

