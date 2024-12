نتنياهو يخضع لجراحة البروستاتا تحت الأرض

2024-12-29 21:55:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى كشفت تقارير "اسرائيلية"، أن رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني، بنيامين نتنياهو، سيخضع لعملية جراحية لإزالة البروستاتا في منشأة تحت الأرض، في مركز هداسا عين كارم الطبي في القدس. وذكر الإعلام العبري في تقرير لها، اليوم الأحد، أنه سيتم إجراء العملية الجراحية في غرفة عمليات معززة، وسط مخاوف من إطلاق الصواريخ أثناء العملية، بعد أن […]

