الصناعة: تحديث خطوط إنتاج الصفائح والألمنيوم بشركة أور استجابة للطلب المتزايد

2024-12-29 22:05:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ امنة السلاميأعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأحد، عن خطط استراتيجية لزيادة إنتاجية شركة أور العامة المختصة بصناعة القابلوات والأسلاك الكهربائية والألمنيوم، مؤكدة تحديث خطوط الإنتاج استجابة للطلب المتزايد.وقالت المتحدثة باسم وزارة الصناعة ضحى الجبوري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "شركة أور العامة تعمل على تطوير خطوطها الإنتاجية الخاصة بمقاطع وصفائح الألمنيوم، وذلك استجابة للطلب المتزايد على هذه المنتجات بناءً على توجيهات وزير الصناعة والمعادن، خالد بتال النجم".وأوضحت، أن "الوزارة وضعت خططًا استراتيجية لتحديث خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية لمقاطع وصفائح الألمنيوم، نظرًا لأهميتها المباشرة للمواطن ومردوداتها المالية الجيدة والسريعة".وأضافت، أن "شركة أور قامت بخطوات عدة في هذا الإطار، شملت تحديث الخطوط الإنتاجية، استقدام خطوط جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية للصفائح ومقاطع الالمنيوم مما أدى الى زيادة المبيعات بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية".وكشفت الجبوري، عن "تعاقد الشركة على استقدام خط إنتاج بسعة 900 طن، بالإضافة إلى خط إنتاج لتصنيع قضبان الألمنيوم"، مشيرة إلى أن "تمويل هذه الخطوط تم بالكامل من إيرادات الشركة، ومن المقرر أن يتم نصبها في الأشهر الأولى من عام 2025".وأكدت، أن "سياسة الوزارة تهدف إلى تطوير خطوط الإنتاج وتعظيم الموارد المالية، مع البحث المستمر عن خطط جديدة وابتكار أساليب غير تقليدية، مما انعكس إيجابًا على تطور الإنتاج والمبيعات في شركة أور العامة، وخاصة فيما يتعلق بمقاطع الألمنيوم".