المالية العراقية: لم نعتذر عن صرف رواتب الموظفين للشهر الحالي

2024-12-29 22:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفت وزارة المالية اليوم الأحد، المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تزعم ”اعتذارها عن صرف رواتب موظفي الدولة لهذا الشهر بسبب نقص في السيولة”، مشيرة إلى انها "غير صحيحة تمامًا ولا تمت للواقع بصلة" بحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان؛ شددت الوزارة على أنها ملتزمة تمامًا بعملية تمويل رواتب الموظفين، حيث قامت دائرة المحاسبة بتمويل مستحقات الرواتب للوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة لشهر كانون الأول الحالي وفق الجداول المحددة لكل منها، وهي تواصل جهودها لضمان استمرارية صرف المستحقات المالية دون أي تأخير أو انقطاع.

ودعت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات، والتأكد من مصادر الأخبار قبل تداولها، وتشير إلى أن أبوابها مفتوحة للرد على أي استفسار عبر القنوات الرسمية.