وزارة الثقافة: سيجري تأهيل المواقع السياحية

2024-12-29 22:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار للشؤون الثقافية فاضل البدراني، اليوم الأحد، قرب المباشرة بتأهيل المواقع السياحية والأثرية في البلاد، مؤكدا عزم الوزارة للوصول الى إيرادات بنسبة 30% من موازنة البلاد.وقال البدراني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الثقافة نجحت بملف ان تكون بغداد عاصمة للسياحة العربية 2025" مشيرا الى ان "الفعاليات تستمر لمدة سنة كاملة بدءا من 1/ كانون الثاني/2025 إلى 31/ كانون الأول/2025".وأضاف، أن "الوزارة أعدت خطة متعددة الأوجه لترميم المواقع السياحية والأثرية وحملات تزيين وتأهيل الشوارع لإبراز بغداد بالصورة الأبهى خلال فعاليات بغداد عاصمة للسياحة العربية ".وتابع أن "وفدا من المنظمة العربية يزور بغداد لمتابعة الفعاليات والمشاركة بهذا العرس الثقافي".وأشار الى أن "خطة الوزارة تشمل تأهيل مواقع عقرقوف، والسراي، والمدرسة المستنصرية، والمدائن والمتاحف ستكون حاضرة في الفعاليات مع حملة ترميم وتزيين لإبرازها بأبهى صورة".وبين البدراني أن "خطة الوزارة هي جذب السياحة للعراق، لتشكيل 30 بالمئة من موازنة البلاد".