الصدر يوعز بتوفير وجبات افطار رمضانية للشعب اللبناني

2024-12-29 22:25:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أوعز زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، (29 كانون الأول 2024)، الى توفير وجبات إفطار في شهر رمضان المقبل الى الشعب اللبناني.

وقال الصدر في كتاب نشره مكتبه الخاص، تلقته "بغداد اليوم"، موجها كلامه الى الشعب في لبنان: "إننا اوعزنا الى المختصين بالاستعداد لترتيب وجبات افطار في شهر رمضان المبارك ولتوزيع حصص جافة في الشهر الفضيل سواء في بيروت أو في الجنوب اللبناني او اي بقعة من بقاع لبنان".



