ليفربول يكتسح وست هام بخماسية ويعزز صدارته في البريمرليج

2024-12-29 22:35:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأنهى ليفربول العام 2024 بأفضل طريقة ممكنة، بتغلبه على مضيفه وست هام يونايتد بخماسية نظيفة مساء الأحد، ضمن الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.وأحرز رباعية ليفربول كل من لويس دياز (30) وكودي جاكبو (40) ومحمد صلاح (44) وترينت ألكسندر أرنولد (54) وديوجو جوتا (84).وارتفع رصيد ليفربول في الصدارة إلى 45 نقطة، بفارق 8 نقاط عن نوتنجهام فورست صاحب المركز الثاني و9 عن آرسنال الذي يختتم الجولة مساء الأربعاء بلقاء برينتفورد، فيما بقي رصيد وست هام 23 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتا.