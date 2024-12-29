2024-12-29 22:45:04 - المصدر: ايشان

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، استعادة العراق حقه في التصويت بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما أكد قرب خلو البلاد من مخلفات اليورانيوم. وقال العبودي في تدوينة عبر منصة “اكس”، تابعتها “إيشان: “أثمرت إجراءات الثقة والتعاون والتنسيق والإيفاء بالتزاماته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية نجاحًا جديدًا للعراق باستعادة حقه في التصويت في الوكالة […]

ظهرت المقالة وزير التعلم يعلن استعادة العراق حقه في التصويت بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أولاً على ايشان.



