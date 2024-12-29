2024-12-29 22:45:04 - المصدر: ايشان

كشف مصدر مخول في البنك المركزي، عن تفاصيل إيقاف المنصة الإلكترونية، مشيراً إلى أنها كانت “تسهيل أمر” للمصارف التي ليس لديها مصارف مراسلة، فيما شرح كيفية عملها، وسبب إنشائها وإلغائها. وقال المصدر في حديث لـ “إيشان”، إن “المنصة الإلكترونية، هي أداة لتعزيز أرصدة المصارف العراقية، وهي عندما تشتري بضائع أو تحول أموالاً لصالح أشخاص […]

ظهرت المقالة مصدر مخول في البنك المركزي لـ “إيشان”: المنصة الإلكترونية كانت مؤقتة.. لن تتأثر الأسعار بتوقفها أولاً على ايشان.



