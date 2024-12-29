2024-12-29 22:45:04 - المصدر: ايشان

وجه زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، الكوادر الصدرية في لبنان بالتحضير لتوزيع وجبات الإفطار على اللبنانيين خلال شهر رمضان المبارك. وفي وثيقة حملت توقيعه، أكد الصدر أن هذه المبادرة ستشمل مختلف المناطق اللبنانية، من بيروت وصولاً إلى جنوب لبنان، في إطار تعزيز التضامن الاجتماعي والمساهمة في دعم الأسر المحتاجة خلال الشهر الفضيل. وتأتي هذه […]

ظهرت المقالة الصدر يوجه بمد “سفرة صدرية” من بيروت إلى الجنوب في رمضان أولاً على ايشان.



