2024-12-29 23:00:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى نفت وزارة المالية اليوم الأحد، المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تزعم ”اعتذارها عن صرف رواتب موظفي الدولة لهذا الشهر بسبب نقص في السيولة”، مشيرة إلى انها "غير صحيحة تمامًا ولا تمت للواقع بصلة" بحسب بيان للوزارة تلقته (المدى). وبحسب البيان؛ شددت الوزارة على أنها ملتزمة تمامًا بعملية تمويل رواتب الموظفين، حيث […]

The post المالية: لم نعتذر عن صرف رواتب الموظفين للشهر الحالي appeared first on جريدة المدى.