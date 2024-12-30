أربيل.. مقتل عنصر بالبيشمركة في ظروف غامضة

2024-12-30 00:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- أربيل

افاد مصدر أمني، اليوم الاحد (29 كانون الأول 2024)، بمقتل عنصر من البيشمركة بظروف غامضة داخل مزرعته في محافظة أربيل.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "عنصراً من قوات البيشمركة يدعى (ش، م) قتل في ظروف غامضة داخل مزرعته في قرية (مورتكه) بأربيل وقد ظهرت عليه آثار عدة رصاصات وطعنات بالسكاكين".

وأضاف أن "الضحية هو ابن عم قائد عسكري كبير في قوات (80) في البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني يدعى (ج، م)".



