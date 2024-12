2024-12-30 00:05:06 - المصدر: جريدة المدى

د. نادية هناوي ثمة أسئلة كثيرة تستدعي التحديد المفاهيمي لماهية السرد التسجيلي من قبيل: كيف نميز هذا النوع من السرد عن غيره؟ وهل يكون موقف كاتبه من التاريخ الرسمي كموقف كاتب السرد التاريخي ؟ متى يُكتب السرد التسجيلي أ خلال حصول الأحداث الاستثنائية أم بعد انقضائها؟ لقد حدد بعض النقاد سمات فينة، أرادوها مخصوصة بهذا […]

