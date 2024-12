2024-12-30 00:05:06 - المصدر: جريدة المدى

 متابعة / المدى مر الأسبوع الأخير من هذا العام، صعبا وكارثيا بقطاع الطيران، إذ شهد العديد من الحوادث، بين سقوط طائرات وانحراف أخرى عن مسارها، لتؤدي هذه المشاكل بالمجمل إلى مصرع مئات الركاب وإصابة العشرات.والبداية كانت من يوم 23 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، حيث تحطمت طائرة صغيرة في بلدة سياحية برازيلية، مما أسفر عن […]

The post سقوط وانحراف ومصرع المئات.. أسبوع "كارثي" بقطاع الطيران appeared first on جريدة المدى.