الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
عاجل
X
الرئيسية
›
جريدة الزمان
›
اخبار العراق السياسية
› العدد 8077 20241230
العدد 8077 20241230
العدد 8077 20241230
نسخ الرابط
2024-12-30 00:10:06 - المصدر: جريدة الزمان
واصل المتابعة على جريدة الزمان
موضوعات ذات صلة
لجنة نيابية تشيد بجهود الحكومة في ملف مكافحة المخدرات
عقد الغاز يثير جدلاً والشارع يغرق في دوامة الغموض
شمول متطوّعي الأيواء براتب المتفرّغ وصرف مستحقّات متراكمة
سقوط وانحراف ومصرع المئات.. أسبوع "كارثي" بقطاع الطيران
في التفريق بين التسجيل والتخييل
مسعود بارزاني يهنئ بهاء الدين بإعادة انتخابه على رأس الاتحاد الإسلامي
إبراهيم الصميدعي: هناك "خلاف" بين السوداني وزيدان.. وفصائل العراق "استدركت" بشأن بشار الأس...
المالكي يحاول مجدداً إعادة الصدر إلى الساحة السياسية