أول تعليق ليونس محمود بعد مغادرة خليجي 26: اهدأوا أمامنا عدة محطات (فيديو)

2024-12-30 00:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ظهر نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم المهاجم السابق يونس محمود، بتصريح لوسائل الإعلام للمرة الأولى بعد خروج "أسود الرافدين" من بطولة "خليجي 26" المقامة في الكويت.

وودع منتخب العراق حامل اللقب البطولة الخليجية إثر خسارته أمام السعودية بنتيجة 1-3 في مباراة جمعتهما أمس السبت لحساب المرحلة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وكان يونس محمود قد سئل منذ أيام بعد خسارة السعودية أمام البحرين 2-3 في الجولة الأولى من دور المجموعات بـ"خليجي 26"، عن رؤيته للمنافسة بين العراق والسعودية، باعتبارهما من المرشحين للتتويج فرد ضاحكا: "السعودية جاية للقب!".

وبدت إجابة يونس محمود الممزوجة بالضحك ساخرة، مما تسبب في غضب عارم من جانب الإعلام والجمهور السعودي، إذ انتقدوه بشدة، وطالبوه بالاعتذار عن الإساءة.

واحتل المنتخب العراقي المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط خلف البحرين (6 نقاط) والسعودية (6 نقاط).

وفي أول تعليق له بعد خسارة العراق أمام السعودية وخروجه من "خليجي 26"، طلب يونس محمود من الجميع الهدوء لأن المنتخب العراقي أمامه عدة محطات وكل محطة لها حساباتها.

وأكمل في تصريحات لوسائل الإعلام: "أنا قائد، وأنا أتحمل كل شيء بعد الهجمة التي صارت ضدي.. وقلت للاعبين إنني المسؤول وعلينا أن ننظر للأمام".