موجة قطبية شديدة البرودة تضرب العراق قبل نهاية الأسبوع الحالي

2024-12-30 00:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاحد (29 كانون الأول 2024)، حالة الطقس في البلاد، مبينة أن العراق سيتعرض لموجة قطبية شديدة البرودة تنخفض فيها الحرارة دون الصفر قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "حزاماً من السحب العالية والمتوسطة تمتد لمسافة تتجاوز 2500 كم تؤثر على جنوب العراق والجزيرة تتبع تيار نفاث شبه مداري يجذب رطوبة مدارية من شمال البحر الأحمر، ترافقها سحب في شمال ووسط البلاد تتبع منخفض جوي متعمق في الطبقات العليا تأثيره محدود على العراق حتى الآن بأمطار خفيفة لمعتدلة في مناطق محدودة من الانبار ونينوى مساء يوم الاثنين والثلاثاء".

وأضافت أنه "قبل نهاية الأسبوع الحالي ستتعرض البلاد لموجة قطبية شديدة البرودة تأثيرها الأكبر سيكون في مناطق شمال وغرب البلاد التي ستسجل درجات حرارة صفرية او اقل خلال ساعات صباح أيام الخميس والجمعة والسبت".