الأنواء: البلاد ستتعرض لموجة قطبية شديدة البرودة نهاية الأسبوع الحالي

2024-12-30 00:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتوقعت هيئة الأنواء الجوية، تعرض البلاد لموجة قطبية شديدة البرودة تنخفض فيها الحرارة دون الصفر قبل نهاية الأسبوع الحالي.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "حزاماً من السحب العالية والمتوسطة تمتد لمسافة تتجاوز 2500 كم تؤثر جنوب العراق والجزيرة تتبع تيار نفاث شبه مداري يجذب رطوبة مدارية من شمال البحر الاحمر ، ترافقها سحب في شمال ووسط البلاد تتبع منخفض جوي متعمق في الطبقات العليا تأثيره محدود على العراق حتى الآن بأمطار خفيفة لمعتدلة في مناطق محدودة من الانبار ونينوى مساء يوم الأثنين والثلاثاء، ربما تمتد خفيفة متفرقة في بعض مناطق شمال ووسط البلاد".وأضافت، أنه "قبل نهاية الأسبوع الحالي ستتعرض البلاد لموجة قطبية شديدة البرودة تأثيرها الأكبر سيكون في مناطق شمال وغرب البلاد التي ستسجل درجات حرارة صفرية او اقل خلال ساعات صباحات الايام الخميس والجمعة والسبت".