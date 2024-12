الأنواء الجوية: موجة قطبية شديدة البرودة قبل نهاية الأسبوع الحالي

2024-12-30 00:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر كشفت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاحد، عن تعرض البلاد لموجة قطبية شديدة البرودة تنخفض فيها الحرارة دون الصفر قبل نهاية الأسبوع الحالي. وذكرت الهيئة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، ان “حزام من السحب العالية والمتوسطة تمتد لمسافة تتجاوز 2500 كم تؤثر جنوب العراق والجزيرة تتبع تيار نفاث شبه مداري يجذب رطوبة مدارية …

