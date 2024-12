العبودي: العراق حقق نجاحا جديدا بالتصويت في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

2024-12-30 00:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الاحد، ان العراق حقق نجاحا جديدا باستعادة حقه بالتصويت في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال العبودي في تدوينة تابعتها “عراق اوبزيرفر”، “‏أثمرت إجراءات الثقة والتعاون والتنسيق والإيفاء بالتزاماته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية نجاحًا جديدًا للعراق باستعادة حقه في التصويت في الوكالة الدولية …

