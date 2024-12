2024-12-30 00:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

النجف/ عراق اوبزيرفر وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، بالاستعداد لترتيب وجبات إفطار في شهر رمضان وتوزيع حصص في مختلف المناطق اللبنانية.

