2024-12-30 01:40:06 - المصدر: جريدة المدى

 بغداد/ تميم الحسن للمرة الثانية في غضون عامين، يثير رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ملف "اجتثاث البعث"، فيما يحاول نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، قطع الطريق على السوداني.وفي أحدث لقاء جمع رئيس الوزراء مع الهيئة المعنية بقضية حزب البعث المحظور، طالب السوداني "المساءلة والعدالة" بـ"تقديم تقرير عن إجراءات الهيئة وما تبقى من عملها". […]

The post بعد إثارة حل "الحشد" جاء دور "اجتثاث البعث".. والمالكي يعترض appeared first on جريدة المدى.