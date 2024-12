2024-12-30 01:40:06 - المصدر: جريدة المدى

 متابعة / المدى كشفت وزارة المالية العراقية، أمس الأحد، أن حجم الإيرادات في الموازنة الاتحادية خلال عشرة أشهر تجاوزت 124 تريليون دينار، فيما اعتبر خبير اقتصادي أن الاعتماد "المفرط" على النفط قد يعرّض البلاد لتقلبات الاقتصاد.البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في كانون الأول/ ديسمبر الجاري لعشرة أشهر ابتداء من كانون الثاني/ يناير وحتى […]

The post 124 تريليون دينار إيرادات العراق خلال 10 أشهر! appeared first on جريدة المدى.