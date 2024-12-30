النفط يتراجع وسط تعاملات هزيلة وانتظار بيانات من الصين وامريكا

2024-12-30 08:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، يوم الاثنين، في تعاملات هزيلة بسبب العطلة قبل نهاية العام مع انتظار المتعاملين المزيد من البيانات الاقتصادية من الصين والولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتقييم النمو في أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 74.11 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:11 بتوقيت جرينتش في حين بلغ عقد مارس آذار الأكثر نشاطا 73.73 دولارا للبرميل بانخفاض ستة سنتات.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات إلى 70.52 دولارا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نحو 1.4% الأسبوع الماضي بدعم من انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر/كانون الأول مع تكثيف المصافي للأنشطة وتعزيز موسم العطلات للطلب على الوقود.

وتلقت أسعار النفط دعما أيضا من التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي الصيني العام المقبل، وهو ما قد يرفع الطلب من أكبر دولة مستوردة للنفط الخام.

وفي محاولة لإنعاش النمو، وافقت السلطات الصينية على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة قياسية تبلغ 3 تريليون يوان (411 مليار دولار) في عام 2025، حسبما ذكرت وكالة رويترز الأسبوع الماضي.

ويترقب المستثمرون مسوحات مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين المقرر صدورها يوم الثلاثاء واستطلاع معهد إدارة التوريدات الأمريكي لشهر ديسمبر والمقرر صدوره يوم الجمعة.

وفي أوروبا، تتلاشى الآمال في التوصل إلى اتفاق جديد لنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يوم الخميس إنه لم يعد هناك وقت هذا العام لتوقيع اتفاق جديد.

وقال محللون إن فقدان الغاز الروسي عبر الأنابيب من شأنه أن يدفع أوروبا إلى استيراد المزيد من الغاز الطبيعي المسال.