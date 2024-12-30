الجزائري آيت نوري يتفوق على مدافعي أوروبا

2024-12-30 08:25:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

لعب الجزائري ريان آيت نوري، ظهير وولفرهامبتون، دورا في إنقاذ فريقه من الخسارة أمام توتنهام هوتسبير، في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصنع الدولي الجزائري، هدفين، ليمنح الذئاب، نقطة التعادل (2-2) في معقل الفريق اللندني.

وأشارت شبكة "سوفا سكور" إلى نجاح آيت نوري في صناعة هدفين خلال مباراة واحدة لأول مرة في مسيرته الاحترافية.

وأفادت أيضا بمشاركة الظهير الجزائري في 20 هدفا بالدوريات الخمس الكبرى، إذ صنع 12 هدفا وسجل 8 آخرين.

وبات صاحب 23 عاما، أكثر مدافع مشاركة في الأهداف بالدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم، بواقع 8 أهداف.

وسبق لآيت نوري، اللعب في الدوري الفرنسي، بقميص آنجيه قبل الانتقال إلى وولفرهامبتون، معاراً في صيف 2020، قبل التوقيع له على عقد طويل الأمد.