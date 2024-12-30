ميلان يتلقى ضربة موجعة قبل السوبر الإيطالي

2024-12-30 08:25:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

تلقى باولو فونسيكا المدير الفني لميلان، ضربة موجعة قبل أيام من المشاركة في بطولة السوبر الإيطالي، في السعودية.

ميلان سيخوض مباراة نصف النهائي أمام يوفنتوس، يوم الجمعة المقبل، وحال فاز ووصل للنهائي، سيواجه المتأهل من لقاء إنتر وأتالانتا.

وخلال مباراة ميلان وضيفه روما، بملعب سان سيرو، تعرض النيجيري صامويل تشوكويزي، جناح الروسونيري، لإصابة عضلية سقط على إثرها وفشل في استكمال اللقاء.

وبدا صامويل متأثرا للغاية، حيث ظهر وهو يمسك العضلة الخلفية ويضرب الأرض أكثر من مرة، متأثرا بخروجه وغيابه المتوقع لفترة عن الملاعب، فيما حل المهاجم تامي أبراهام بدلا منه بالدقيقة 62

ومن المتوقع أن يفقد ميلان خدمات تشوكويزي لبعض الوقت، وبالتالي غيابه عن مواجهة يوفنتوس المنتظرة بالسوبر

جدير بالذكر أن الروسونيري يفتقد خدمات نجمه الأول رافائيل لياو، بسبب الإصابة