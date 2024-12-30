طقس العراق.. شتوي بارد وأجواء ضبابية وفرص هطول أمطار

2024-12-30 09:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية، أن أجواء اليوم الاثنين ستكون شتوية مائلة للبرودة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا، مع سماء صافية تتخللها بعض السحب في مدن الوسط والجنوب.

وبحسب تقريرها اليومي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ستكون الأجواء في اقليم كوردستان وغربي العراق (محافظة الأنبار)، غائمة جزئيًا نهارًا وغائمة كليًا خلال الليل، مع احتمالية لهطول زخات خفيفة من الأمطار الرعدية ليلًا في مناطق متفرقة من نينوى وشمال الأنبار.

وبينت، أن درجات الحرارة ستستقر دون تغيير عن يوم أمس، مع ارتفاع طفيف خلال ساعات الليل والصباح.

وتوقع التقرير، تشكل موجات ضباب كثيف صباحًا في شمال نينوى ودهوك وأربيل والسليمانية، ما يؤدي إلى تدني الرؤية إلى أقل من كيلومتر واحد، على أن يزول الضباب قبل الظهر.

وفي باقي المدن، ستكون الرؤية بين 5 و7 كيلومترات بسبب تشكل ضباب خفيف إلى متوسط الشدة.

توقعات الأيام المقبلة

يوم غد الثلاثاء.. أجواء غائمة جزئيًا إلى غائمة في المنطقتين الوسطى والشمالية، مع فرص لتساقط زخات مطر رعدية في الأقسام الغربية. كما يُتوقع تساقط ثلوج وزخات مطر خفيفة في المناطق الشرقية من الشمال، فيما تكون الأجواء في الجنوب صافية مع بعض الغيوم. الضباب سيتشكل صباحًا في عدة مناطق ويزول تدريجيًا.

الأربعاء.. الطقس سيكون صافيًا عمومًا مع ظهور بعض الغيوم، فيما تكون الأجواء غائمة جزئيًا صباحًا في المنطقة الوسطى، مع فرصة لأمطار خفيفة في الأقسام الغربية تتحسن تدريجيًا. كما يتشكل ضباب خفيف في الصباح يزول تدريجيًا.