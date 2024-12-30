وثيقة.. إجراءات استثنائية لتوفير الدولار للمسافرين خلال عطلة رأس السنة

2024-12-30 09:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الإثنين، قبوله طلبات المصارف لتوفير الدولار للمسافرين خلال عطلة رأس السنة الميلادية.

وجاء في وثيقة صادرة عن البنك حصلت عليها وكالة شفق نيوز، "لغرض توفير السيولة النقدية من الدولار الأمريكي للمسافرين في عطلة رأس السنة في الاول من كانون الثاني وعطلة المصارف في الثاني من كانون الثاني سوف يتم قبول طلبات المصارف وشركات الصيرفة من نافذة البيع النقدي".

وتابعت الوثيقة أن "البيع سيكون أيام 30 و31 من كانون الأول الجاري حصرا بعد بيع وتسجيل المصرف أو الشركة ما لا يقل عن 50% من آخر حصة له مستلمة عبر منصة fltr بدلا من 80%".

يذكر أن البنك المركزي أعلن في وقت سابق نيته إيقاف المنصة الالكترونية لبيع الدولار نهاية العام الحالي، وبالتالي سيكون التعامل بشكل مباشر ما بين المصارف والبنوك المراسلة لبيع الدولار وتمويل التجارة الخارجية.