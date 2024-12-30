2024-12-30 09:45:04 - المصدر: ايشان

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن وزير العدل ياريف ليفين سيتولى مؤقتا منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يتعافى بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال البروستات. ووفق صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، فإن وزير الدفاع يسرائيل كاتس بات مفوضا بعقد اجتماع مجلس الوزراء الأمني “​​إذا لزم الأمر”، في ظل غياب نتنياهو. ومن المتوقع أن يقضي نتنياهو […]

ظهرت المقالة من يحل محل نتنياهو في منصبه لحين تعافيه من البروستات؟ أولاً على ايشان.



