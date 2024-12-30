حادث "غير مفهوم" بين منتسبي أمن في الكاظمية ينتهي بالاعتقال

2024-12-30 09:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن حادثاً "غير مفهوم" وقع بين منتسبي أمن في منطقة الكاظمية ببغداد وانتهى باعتقال المعتدين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن منتسبين اثنين من جهاز مكافحة الإرهاب ووزارة الدفاع اعتديا بالسب والشتم على ضابط برتبة مقدم وخمسة مفوضين من وزارة الداخلية أثناء أدائهم واجبهم الأمني في منطقة باب المراد بالكاظمية.

وأكد المصدر، أن الاعتداء وقع لأسباب غير معروفة، و بدأ بمشادة كلامية، مما أثار استهجان القوات الأمنية في الموقع.

وأضاف أن قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث، حيث تم القبض على المعتدين وإيداعهما التوقيف للتحقيق.