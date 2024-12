الشركة القطرية المشغلة للمستشفى التركي في الناصرية تواجه أزمة بسبب نوعية وجبات الأطباء

2024-12-30 10:10:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: قال رئيس لجنة الصحة والبيئة وعضو مجلس محافظة ذي قار، الدكتور أحمد غني الخفاجي، خلال البرنامج الصباحي لإذاعة الناصرية، بأن المستشفى التركي في الناصرية يشهد أزمة تتعلق بنوعية الوجبات الغذائية المقدمة للأطباء، والتي تقع ضمن مسؤوليات الشركة القطرية التي بدأت أعمالها لإدارة المستشفى منذ الأول من ديسمبر....

