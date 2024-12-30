مدرب الشرطة: فقدان التركيز أثر في أداء اللاعبين أمام الميناء

2024-12-30 10:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعرب مدرب فريق الشرطة، حسين عبد الواحد، عن أسفه لفقدان نقطتين أمام الميناء، في المباراة المؤجلة لحساب الجولة التاسعة من دوري نجوم العراق بكرة القدم.وقال عبد الواحد في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء وحضرته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الفريق أضاع عدة فرص للتسجيل بسبب سوء التوفيق، وهو أمر يحدث في معظم المباريات"، مبيناً أن" الفريق افتقد للتلاحم والثنائيات المطلوبة، مما منح الأفضلية للاعبي الميناء في العديد من اللحظات".وفي ما يخص الدقائق الأخيرة من المباراة، أشار المدرب إلى أن" فقدان التركيز كان سبباً رئيساً في تراجع أداء الفريق، مؤكدا أن غياب اللاعبين المؤثرين مثل مهند علي ومناف يونس كان له تأثير كبير في المستوى الفني للفريق، ومع ذلك فإن اللاعبين المتاحين قدموا أداءً جيدا في المباراة".وتابع عبد الواحد، أن" المسابقة ما زالت طويلة والفريق أمامه العديد من المباريات الصعبة التي تتطلب التركيز والتحضير الجيد، ويبقى الهدف هو الحفاظ على لقب الدوري".