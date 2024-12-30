وفاة معاون مدير عام دائرة الشؤون القانونية في وزارة الدفاع أثناء اجتماع رسمي بمقر الوزارة ببغداد

2024-12-30 10:40:11 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بوفاة معاون مدير عام دائرة الشؤون القانونية في وزارة الدفاع العراقية بالعاصمة بغداد.وبين المصدر،، أن الوفاة حدثت أثناء اجتماع رسمي في مقر الوزارة بالمنطقة الخضراء في بغداد، وذلك نتيجة تدهور مفاجئ في حالته الصحية.وأوضح المصدر، أن "المسؤول تم نقله بسرعة إلى مستشفى ابن سينا، ولكنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى".وأشار المصدر إلى أن المتوفى كان يعمل بصفة موظف مدني في وزارة الدفاع ولا يحمل رتبة عسكرية.



