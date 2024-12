الخارجية: بغداد ترى أن استقرار سوريا جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة

2024-12-30 10:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، ان بغداد ترى أن استقرار سوريا جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة. وشددت الوزارة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية واحترام إرادة الشعب بعيدا عن التدخلات الخارجية”. واضافت ان “بغداد ترى أن استقرار سوريا جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة”.

