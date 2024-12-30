2024-12-30 11:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين (30 كانون الأول 2024)، عن مضمون اخر رسالة أمريكية حول الفصائل العراقية، فيما أشار إلى أن القيادات العراقية تعتمد مبدأ الحذر الدائم رغم الهدوء الحالي.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" واشنطن لديها قنوات تواصل مباشرة مع بغداد من خلال السفارة او العلاقات المباشرة مع قيادات حكومية وسياسية من النخب وهي تستثمر في تمرير الرسائل بشتى الاتجاهات ومنها الى الفصائل العراقية كلما احتاجت الضرورة".

وأضاف، أن" آخر رسالة أمريكية حول ملف الفصائل العراقية قبل اكثر من شهرين وتتضمن إعادة تكرار لمضمون رسائل أخرى وهي ان واشنطن ستدافع عن أمن جنودها في العراق اذا ما تعرضوا لأي استهداف بالإضافة الى مصالح حلفائها في المنطقة وانها لن تتوانى عن المضي في أي إجراءات تراها مناسبة في معاقبة من يقومون بهذه الأفعال او الراعين لها والداعمين وهي إشارة الى انها ستقوم برد محدد قد يكون اغتيالات او ضربات".

وأشار المصدر الى، أن" الهدوء الحالي يأتي من خلال ضغط بغداد لمنع أي صراع وتفهم كل الأطراف الى أهمية النظر بواقعية لطبيعة وتحديات المرحلة وتجنب العراق عواقب توترات إقليمية ودولية متسارعة لكن بالمقابل تعهدات واشنطن بانها لن تمضي الى أي إجراءات لا يثق بها العديد من قادة الفصائل ولأسباب كثيرة خاصة وان البيت الأبيض مقبل على إدارة جديدة معروفة بمغامراتها لذا فان ما يحدث الان هو هدوء حذر".

واقر المصدر بأن" كل قيادات الفصائل العراقية تعتمد مبدأ الحذر الدائم رغم الهدوء الحالي لأنها تدرك بأن كل شيء وارد في الحسابات الامريكية الداعمة للكيان المحتل بكل شيء لذا فان التصادم قد يحصل في أي لحظة".