‌‏رئيس البرلمان العراقي: ترامب أكد للسوداني ضرورة حصر السلاح بيد الدولة

2024-12-30 11:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - العراق

اكد رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الاثنين (30 كانون الأول 2024)، أن الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب أكد للسوداني ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.

وقال المشهداني في تصريح لوسائل إعلام عربية، إننا "نرحب بحكومة المواطنة في سوريا، ونحن نحذر من حكومة محاصصة بسوريا على غرار العراق"، مؤكدا ان "ما يحدث في سوريا يؤثر على العراق".

واضاف اننا "حذرنا سوريا من مغبة عدم احترام حقوق الأقليات، ونحن اتفقنا مع سوريا على منع تمدد الجماعات المسلحة"، مبينا اننا "لن نتدخل بالشأن السوري، ولكن سيناريو التقسيم في سوريا مرفوض".

وتابع المشهداني أن "الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب أكد للسوداني ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، والفصائل وافقت على وقف الهجمات"، لافتا الى ان "الوجود الامريكي سيتم تقنينه في العراق قريبا".

وبين المشهداني ان "الانتخابات البرلمانية ستتم بموعدها حال إقرار قانون الانتخابات لكن قد تؤجل في حال حدوث طارئ".

واشار الى اننا "لا نريد أن تحل تركيا محل إيران في سوريا"، مؤكدا ان "الهيمنة التركية واضحة في سوريا وهذا أمر مقلق".

واوضح ان "ضغط أميركا أوقف نوايا إسرائيل بشن هجمات على العراق"، معتبرا ان "تهديدات إسرائيل بتنفيذ ضربات على العراق ما زالت مقلقة".