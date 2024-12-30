مع مطلع العام الجديد.. الدولار الأمريكي يدخل مرحلة جديدة في العراق

2024-12-30 11:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ يترقب المتعاملون بالدولار الأمريكي في العراق حلول العام الجديد 2025 الذيباتت الساعات تطرق أبوابه والذي سينهي العمل بالمنصة الإلكترونية لمراقبة حركة وتحويلالعملات إلى خارج البلاد، بحسب ما أعلن البنك المركزي العراقي.

ويعدمختصون في الشأن المالي والمصرفي، إيقاف منصة بيع الدولار من قبل البنك المركزيالعراقي "خطوة جريئة" كونها تحمل أبعاداً اقتصادية وتنظيمية متعددة، لكنفي المقابل، فإن إيقاف المنصة قد يفتح الباب أمام تحديات جديدة.

ويؤكدالمختصون، أن نجاح هذا القرار يعتمد بشكل كبير على كيفية تنفيذه، فإذا استطاعالبنك المركزي توفير بدائل تنظيمية قوية وضمان توعية شاملة للتجار والمستوردين،فقد يتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الخطوة.

لكن،إذا لم تتم إدارة العملية بشكل دقيق، فقد يؤدي ذلك إلى تأثيرات سلبية على استقرارالسوق المالية والاقتصاد الكلي للعراق، بحسب المختصين.

وفيالتفاصيل، يقول عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي، كاظم الشمري، إن"البنك المركزي وظيفته المحافظة على الاحتياطي النقدي وعلى سعر الصرف موحداً،لذلك ليس من مهامه بيع الدولار، بل هو عمل المصارف، لكن بسبب الوضع الاقتصاديوالفوضى القانونية وضع البنك المركزي يده على بيع العملة".

ويؤكدالشمري لوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة مع بيع المصارف للعملة لكن يجب أن تكونبقيود ومراقبة شديدة، حيث هناك استخدامات كثيرة للعملة، والإدارة الأمريكية فرضت عقوباتعلى الكثير من المصارف بسبب هذا الأمر".

ويرىالشمري، أن "هناك مصارف عربية أو أجنبية تحظى بأكثر من 40 إلى 50% من عمليات بيعالعملة، وهذا يلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد العراقي، لذلك يجب التركيز على المصارفالعراقية غير المعاقبة والقادرة على إيصال الدولار إلى مستحقيه من التجاروالصناعيين".

ويشيرإلى أن "مجلس النواب حالياً في عطلة تشريعية، وبعد استئناف عمل المجلس سيتماستضافة محافظ البنك المركزي بهذا الخصوص، كما سيتم العمل على فرض رقابة صارمة علىجهات تصريف وشراء العملة".

تخوف من معوقات غير متوقعة

منجهته، يقول رئيس تحالف الاقتصاد العراقي، عدي العلوي، إن "الحوالات سواء شراءالدولار لغرض السفر أو غير ذلك، كانت تتم عبر منصة مرتبطة ما بين البنك المركزيالعراقي والفيدرالي الأمريكي وشركة أخرى لتدقيق الحسابات والمعلومات والجهةالمصرفية العراقية، وعند توقف عمل أي جهة من هذه الجهات الأربع تتوقف العمليةبالكامل".

ويشرحالعلوي طريقة عمل المنصة لوكالة شفق نيوز، بأن "الحوالة تمر بسلسلة مراحلتبدأ من تقديم فواتير إلى المصرف الذي يرفعها بدوره إلى المنصة ثم إلى البنكالمركزي والشركة المدققة ثم الفيدرالي الأمريكي، ليقرر المضي بها أو إرجاعها، وإذاوافق عليها تذهب إلى بنك وسيط وهو الذي يرسل المبلغ إلى الجهة المستفيدة".

ويضيف"تلك المراحل اختصرت وأصبحت العملية الجديدة أسهل بكثير، حيث يقوم المصرفبإرسال الحوالة إلى المصرف الوسيط مباشرة دون المرور بالبنك المركزي العراقيوالفيدرالي الأمريكي، مع بقاء شركة التدقيق، وبهذا يكون المصرف الذي يرفع الحوالةهو صاحب القرار والمسؤول أمام البنك المركزي العراقي وأمام كل القطاع الماليالعالمي".

وينوّه"لكن المشكلة أن المصارف العراقية التي لديها مراسلين هي خمسة فقط من أصل 60إلى 70 مصرفاً، لذلك ستعمل خمسة مصارف فقط في المرحلة المقبلة، ما قد يسبب زحاماًفي السحب لحين ترتيب الأمور وتنظيمها".

ويلفتالعلوي إلى أن "خطوة البنك المركزي صحيحة ونحن داعمون لها، لكن ليس لدىالمركزي أدوات ووجهة رقابية حقيقية يتكئ عليها، لذلك هناك تخوف من حصول معوقات غيرمتوقعة التي عادة تبرز عند التطبيق العملي، ما يستدعي إجراءات سريعة واستجابةلمتطلبات الواقع، وهو ما يفتقر له المركزي بناءً على التجارب السابقة".

الإيجابياتوالسلبيات

بدوره،يقول الخبير الاقتصادي الدولي، نوار السعدي، إن "إيقاف منصة بيع الدولار منقبل البنك المركزي العراقي خطوة جريئة كونها تحمل أبعاداً اقتصادية وتنظيميةمتعددة".

ويبينالسعدي لوكالة شفق نيوز، أن "الهدف الأساسي من هذا الإجراء، كما صرح المركزي،هو تعزيز الشفافية في عمليات التحويل المالي، وتقليل الاعتماد على منصة كانت تعدأداة رئيسية لمراقبة تدفق الدولار".

ويضيف،أن "المنصة وفرت لسنوات وسيلة فعالة لتنظيم مبيعات الدولار وضمان توجيهها إلىالأغراض المصرح بها، مثل الاستيراد ودعم الاقتصاد العراقي، مع محاولة الحد منعمليات غسيل الأموال أو تهريب الدولار إلى الخارج".

ويرىأن "من المفترض أن يكون هذا القرار جزءاً من جهود تحسين الامتثال للمعاييرالمصرفية الدولية، من خلال الانتقال إلى نظام أكثر مباشرة في التعاملات بينالمصارف المحلية والمصارف المراسلة الأجنبية، وتقليل البيروقراطية وتبسيط العملياتالمالية".

ويكملالسعدي حديثه "كذلك، يمكن أن يساعد هذا القرار على تخفيض التكاليف التشغيليةالمرتبطة بصيانة وإدارة المنصة نفسها، مما قد يفسر كخطوة اقتصادية إيجابية نحوترشيد الموارد".

لكنفي المقابل، فإن إيقاف المنصة "قد يفتح الباب أمام تحديات جديدة، مثلاحتمالية زيادة الاعتماد على السوق السوداء للحصول على الدولار، خاصة إذا لم تكنهناك آليات واضحة لضمان وصول الدولار إلى التجار والمستوردين"، يقول السعدي.

ويتابع"هذا قد يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، مما يضغطعلى الأسعار المحلية ويرفع معدلات التضخم، بالإضافة إلى ذلك، قد يجد صغار التجارأنفسهم في وضع صعب، حيث أن اعتمادهم على المنصة كان يوفر لهم وصولاً سهلاً للعملةالأجنبية".

ومنالتحديات الأخرى التي قد تبرز، بحسب السعدي، هي "مسألة غياب الرقابة الصارمةالتي كانت توفرها المنصة، حيث كانت المنصة تتيح مراقبة دقيقة للتحويلات المالية،وبالتالي تقليل الأنشطة غير المشروعة مثل غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب".

"فيحال غياب بديل فعال، قد يكون هناك خطر لزيادة هذه الأنشطة، مما يضع العراق في موقفحساس على الساحة المالية الدولية"، وفق السعدي.

ويؤكدالخبير الاقتصاد الدولي، أن "نجاح هذا القرار يعتمد بشكل كبير على كيفيةتنفيذه، فإذا استطاع البنك المركزي توفير بدائل تنظيمية قوية وضمان توعية شاملةللتجار والمستوردين، فقد يتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الخطوة".

"ولكن،إذا لم تتم إدارة العملية بشكل دقيق، فقد يؤدي ذلك إلى تأثيرات سلبية على استقرارالسوق المالية والاقتصاد الكلي للعراق"، على حد قول السعدي.

أضرارمحتملة على الاقتصاد

ويتفقالباحث في الشأن المالي والاقتصادي، ضياء المحسن، مع ما ذهب إليه نوار السعدي حولالأضرار المحتملة سواء على التجار العراقيين أو على الاقتصاد العراقي عموماً، جراءإيقاف المنصة.

وعنأبرز الأضرار يوضح المحسن لوكالة شفق نيوز، أن "من المحتمل أن يؤدي الإيقافإلى زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازية، مما يدفع سعره إلى الارتفاع بشكلكبير".

ويضيف"كما هناك تأثير سلبي على الاقتصاد والذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلعوالخدمات المستوردة، بالتالي يؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم والتقليل من القدرةالشرائية للمواطنين".

ويتابع"بالإضافة إلى تراجع النشاط التجاري الذي ينتج عن تردد التجار في الاستيرادبسبب ارتفاع تكاليف الشحن، مما يؤدي إلى نقص السلع في الأسواق وارتفاعأسعارها".

ويكملالمحسن "كما قد تكون هناك صعوبة في الحصول على الدولار اللازم لاستيرادالسلع، مما يؤثر على سير أعمالهم".

ويشيرالمحسن إلى احتمالية "ارتفاع معدلات البطالة أيضاً، على اعتبار أن أي تباطؤفي النشاط التجاري ينتج زيادة البطالة، خاصة في القطاعات التي تعتمد علىالاستيراد، مما قد يولد اضطرابات اجتماعية مثل الاحتجاجات والتظاهرات".

ويلفتإلى أن "الأضرار قد لا تظهر بشكل فوري، وقد تستغرق بعض الوقت لتظهر بشكلكامل، بملاحظة أن شدة هذه الأضرار تعتمد على العديد من العوامل، مثل مدة الإيقاف،والسياسات الاقتصادية المتبعة، والوضع الاقتصادي العام للبلاد".

ولتجنبالسلطة النقدية الأضرار، يدعو الباحث في الشأن المالي والاقتصادي إلى أهمية"اتخاذ إجراءات بديلة، مثل زيادة المعروض من الدولار في السوق بشكل تدريجي،وتسهيل إجراءات الحصول على الدولار للتجار، ودعم القطاعات الاقتصاديةالمتضررة".

أماالأسباب المحتملة لإيقاف المنصة فهي تتمثل، وفق المحسن، بـ"محاولة السيطرةعلى السوق الموازية، حيث إن البنك المركزي يريد تقليل الفارق بين سعر الصرف الرسميوالسوقي من خلال تقليل المعروض من الدولار في السوق".

ويزيدالمحسن، كما أنها "تمثل خطوة للحد من الفساد والتهرب الضريبي، وأيضاً يحاولالبنك المركزي العراقي حماية الاحتياطيات الأجنبية من الاستنزاف".

بيانإنهاء المنصة

وبحسببيان للبنك المركزي، في 4 أيلول/ سبتمبر الماضي، فإن المنصة الإلكترونية للتحويلاتالخارجية بدأت في بداية العام 2023 كمرحلة أولى لإعادة تنظيم التحويلات الماليةبما يؤمِّن الرقابة الاستباقية عليها بدلاً من الرقابة اللاحقة من خلال قيامالاحتياطي الفيدرالي بتدقيق الحوالات اليومية.

وأضافالبيان، أن ذلك كان "إجراءً استثنائياً إذ لا يتولى الفيدرالي عادة القيامبذلك، وجرى التخطيط للتحول التدريجي نحو بناء علاقات مباشرة بين المصارف في العراقوالبنوك الخارجية المراسلة والمعتمدة، يتوسط ذلك شركة تدقيق دولية للقيام بالتدقيقالمسبق على الحوالات قبل تنفيذها من قبل البنوك المراسلة".

وتابع:"خلال سنة 2024 ولغاية الآن تم تحقيق ما نسبته 95% من عملية التحويل منالمنصة الإلكترونية إلى آلية البنوك المراسلة مباشرة بينها وبين المصارف العراقية،وذلك يعني أن المتبقي نحو 5% فقط منها داخل المنصة، والذي سينجز تحويله بذاتالآلية قبل نهاية هذا العام وحسب الخطة".

وأشاربيان المركزي العراقي، إلى أن "بعض التوقعات حول تأثيرات محتملة على سعرالصرف وعمليات التحويل لا أساس لها، لأن العملية لن تكون بشكل مفاجئ أو بدفعةواحدة في نهاية هذا العام، بل أنها تحقّقت اصلاً خلال المدة الماضية بجهد ومتابعةدقيقة، إلا ما تبقى من نسبة ضئيلة ستنجز في الفترة القليلة المقبلة".

وأكدالبنك المركزي العراقي، أن التجارة مع الإمارات وتركيا والهند والصين تمثل نحو 70%من تجار العراق الخارجية كاستيرادات، وهو ما دعا البنك المركزي العراقي إلى ايجادقنوات للتحويل بعملات اليورو، اليوان الصيني، الروبية الهندية، الدرهم الاماراتي،عبر بنوك مراسلة معتمدة في تلك البلدان.

وزادفي هذا الصدد: "بدأ فعلاً 13 مصرفاً عراقياً إجراء عمليات التحويل مع آليةالتدقيق المسبق تم الاتفاق عليها وإقرارها بالإضافة إلى التحويلات بعملة الدولار،مع توفير قنوات للتحويل الشخصي للأغراض المشروعة والمشتريات الخارجية عبر قنواتالدفع الإلكتروني وشركات التحويل المالي العالمية والبيع النقدي للمسافرين، ودفعالدولار النقدي للحوالات الواردة للجهات والاغراض المحددة في تعليمات البنكالمركزي المنشورة".

ونوهالبنك، إلى أنه وضع عمليات التحويل الخارجي وتلبية الطلبات على الدولار في مساراتسليمة ومنسجمة مع الممارسات والمعايير الدولية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويلالإرهاب.

وخلصبيان المركزي، إلى أن "توفير القنوات المذكورة وللأغراض كافة بالسعر الرسميللدولار، يجعل هذا السعر هو المؤشر الحقيقي للممارسات الاقتصادية، وهو ما أثبتهواقع استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم، وأي سعر آخر يتم تداوله خارج تلكالقنوات يعد سعراً شاذاً يلجأ ذوي الممارسات غير الاصولية أو غير المشروعة الذينيبتعدون عن القنوات الرسمية في تعاملاتهم فيتحملون لوحدهم التكاليف الإضافيةبالشراء بأعلى من السعر الرسمي ليوهم الآخرين بالفرق بينالسّعر الرّسمي وغيره".