المشهداني: لا يمكن أن نقف لجانب طرف إذا اندلع صراع أميركي إيراني

2024-12-30 11:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اكد رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الاثنين، أن العراق لا يمكن ان يقف لجانب طرف اذا اندلع صراع اميركي ايراني. وقال المشهداني في تصريح لوسائل إعلام عربية وتابعته “عراق اوبزيرفر”، إننا “نرحب بحكومة المواطنة في سوريا، ونحن نحذر من حكومة محاصصة بسوريا على غرار العراق”، مؤكدا ان “ما يحدث في سوريا …

