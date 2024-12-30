2024-12-30 11:09:04 - المصدر: ايشان

تعتزم وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة إحالة الشركات الاستثماريَّة والقطاع الخاص وأصحاب العمل، الذين يتهرَّبون من تسجيل العاملين لديهم بقانون الضمان الاجتماعي إلى القضاء. وقال المتحدِّث باسم الوزارة نجم العقابي في تصريح لجريدة “الصباح”، وتابعته منصة “إيشان”، إنه “على الرغم من مرور أكثر من عامٍ على إقرار قانون الضمان الاجتماعيِّ ودخوله حيّز التنفيذ الفعليّ، إلّا أنَّ […]

ظهرت المقالة العمل: الشركات تتهرب من تسجيل العمال بقانون الضمان الاجتماعي.. سنحيلها للقضاء أولاً على ايشان.



