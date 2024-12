2024-12-30 11:10:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:قدم مستشار محافظ ذي قار لشؤون الشهداء والجرحى، علي مهدي عجيل، استقالته من منصبه. ووفقا لوثيقة تابعتها شبكة أخبار الناصرية ان المستشار قدم استقالته لمحافظ ذي قار وجاءت لأسباب ضمنها في الطلب. وأشار عجيل في طلب الاستقالة إلى أنه “في حل من التزاماته القانونية والإدارية”.انتهى.

