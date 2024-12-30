السوداني والمالكي يلتقيان.. "ضرورة استقرار العراق"

2024-12-30 12:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، عن لقاء جمع الأخير مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وقال في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أن اللقاء شهد بحث الأوضاع العامة في البلاد، وما حققته الحكومة من تقدم في تنفيذ مستهدفات برنامجها الحكومي، لاسيما ما يتعلق بتأمين احتياجات المواطنين، والسعي إلى تطوير الخدمات والارتقاء بالواقع الاقتصادي بما يحقق التنمية الشاملة.

وأوضح البيان أن اللقاء تناول أيضًا أبرز التحديات التي تواجه العراق في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، خصوصًا في سوريا، وتم التأكيد خلال الاجتماع على الموقف العراقي الثابت الداعم لوحدة الأراضي السورية واحترام خيارات شعبها.

كما تم التأكيد، وفق البيان، على ضرورة استمرار التحرك الدولي والإقليمي لإيقاف العدوان على غزة وترسيخ الاستقرار في لبنان، بالإضافة إلى جهود العراق في منع انتشار الصراع في المنطقة.

من جانبه، أشار مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في بيان إلى أن الأخير استقبل في مكتبه، اليوم، السوداني، مبينا ان اللقاء تناول بحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على العراق.

وأكد الجانبان، وفق بيان مكتب المالكي، ضرورة تجنيب البلاد تبعات الصراعات الإقليمية من خلال تعزيز آليات التنسيق المشترك وتوحيد الجهود مع جميع القوى الوطنية لترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد.