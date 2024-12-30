الدفاع المدني تصدر الارشادات الخاصة بإطلاق الألعاب النارية

2024-12-30 12:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نشرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الإثنين (30 كانون الأول 2024)، ارشاداتها بإطلاق الألعاب النارية، فيما وجهت بعدم إطلاق الألعاب النارية في أزقة المناطق السكنية والأسواق التجارية، حيث تؤدي إلى اشتعال حوادث الحريق التي يذهب ضحيتها الأبرياء من المواطنين.

ووجهت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، بعدم اطلاق الألعاب النارية من قبل الأطفال نهائياً، إذ أن فقدان السيطرة على اطلاق الألعاب النارية قد يسبب بوقوع الإصابات البشرية، فضلا عن عدم إطلاق الألعاب النارية بشكل أفقي او مائل، مما يسبب بقصر مدى ارتفاعها ويؤدي الى نزولها وهي ما زالت مشتعلة".

ونصحت المديرية" بعدم إطلاق الألعاب النارية قرب الأعمدة والأسلاك الكهربائية، اذ قد تؤدي الى قطع او احتراق الأسلاك الكهربائية وتسبب التماس الكهربائي، وعدم إطلاق الألعاب النارية قرب النخيل والأشجار لمنع اندلاع الحرائق في المتنزهات او الحدائق".

وشارت الى، عدم إطلاق الألعاب النارية من داخل العجلات سواء متحركة أو متوقفة، إذ يسبب بوقوع الحوادث المرورية وإرباك حركة السير على الطرق، وعدم إطلاق الألعاب النارية قرب محطات الوقود أو صهاريج نقل المنتجات النفطية، لمنع اندلاع حوادث الحريق نتيجة التماس مع أبخرة المنتجات النفطية، فضلا عن عدم إطلاق الألعاب النارية قرب الأسطوانات الغازية وكذلك قناني الأوكسجين".

واكدت المديرية" على عدم اطلاق الألعاب النارية قرب المولدات الكهربائية، نظراً لوجود خزانات الوقود والأسلاك الكهربائية، وعدم إطلاق الألعاب النارية قرب المستشفيات (لمنع إزعاج المرضى الراقدين، وعدم إطلاق الألعاب النارية في الأماكن المغلقة، كقاعات الأعراس والمناسبات لمنع اندلاع حوادث الحريق".

وبينت، أنه" في حالات الطوارئ تذكر أهمية سرعة الاتصال بسيطرة الدفاع المدني على الرقم المجاني (115)، فيما نصحت بعدم شراء الألعاب النارية نظراً لكونها مصدراً لثلاث أخطار أساسية، اولها مخاطر الحرائق، ومخاطر التلوث البيئي، ومخاطر صحية.