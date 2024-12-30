2024-12-30 12:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، اليوم الاثنين (30 كانون الأول 2024)، أن الأبواب مفتوحة لعودة العلاقات الدبلوماسية والتجارية وعلى مختلف المستويات بين العراق وسوريا.

وقال فيصل في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "زيارة الوفد الأمني العراقي برئاسة حميد الشطري إلى دمشق ولقائه الإدارة الجديدة ربما انهت القطيعة مع تلك الإدارة، وكانت بمثابة جس النبض لعودة العلاقات".

وأضاف، أن "العلاقة مع سوريا قد تفتح بداية جديدة لعلاقات أوسع، خاصة في مجال إعادة افتتاح ميناء بانياس النفطي، وتصدير الطاقة من هناك إلى أوربا، ويجب استغلال العلاقة مع دمشق على اتم وجه".

وأشار فيصل إلى أن "الاستثمار في الغاز السوري قد يخدم العراق، لتحسين مستوى الطاقة في المناطق الغربية من البلاد، ويجب الانفتاح على الوضع الجديد للاستفادة زراعيا واقتصاديا وسياحيا".

وبين رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، أنه "يجب الانفتاح أكثر، وعدم اختصار الزيارة على الوفد الأمني، وعلاقاتنا مع سوريا ليست محدودة بالجانب الأمني فقط".

وزار رئيس جهاز المخابرات العراقي، حميد الشطري، دمشق يوم (27 كانون الأول الجاري) على رأس وفد رفيع المستوى، والتقى خلال الزيارة، بأحمد الشرع، قائد الإدارة السياسية الجديدة في سوريا.

وأثارت الزيارة ردود فعل متباينة في العراق بين مؤيدين ومعارضين، حيث تساءل البعض عن الدوافع وراء هذا اللقاء وعن مدى تأثيره على مصلحة العراق وسوريا. من جانب آخر، أشار عدد من العراقيين إلى أن أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم الجولاني، كان محكوماً بالإعدام في العراق بسبب تهم إرهابية.