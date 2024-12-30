المالكي والسوداني يؤكدان على ضرورة تجنيب العراق تبعات الصراعات الإقليمية

2024-12-30 12:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد كل من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاثنين (30 كانون الأول 2024)، ضرورة تجنيب البلاد تبعات الصراعات الإقليمية من خلال تعزيز اليات التنسيق المشترك.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "المالكي استقبل بمكتبه اليوم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات التي تشهدها المنطقة، وتداعياتها على العراق".

واضاف ان "الجانبين اكدا على ضرورة تجنيب البلاد تبعات الصراعات الإقليمية من خلال تعزيز اليات التنسيق المشترك وتوحيد الجهود مع جميع القوى الوطنية لترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد".