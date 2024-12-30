نيجيرفان بارزاني يعزي كوريا الجنوبية بحادث تحطم الطائرة

2024-12-30 12:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ قدّم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، تعازيه إلى كورياالجنوبية بحادث تحطم طائرة لنقل الركاب راح ضحيته العشرات.

وقالبارزاني في تغريدة تابعتها وكالة شفق نيوز "أعرب عن خالص تعازيّ ومواساتيلشعب وحكومة جمهورية كوريا في أعقاب حادث تحطم الطائرة المأساوي أمس".

وأضاف"يقف إقليم كوردستان معكم في هذه اللحظة الحزينة".

ويومأمس الأحد أفادت السلطات الكورية الجنوبية بتحطم طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطارجنوب غربي البلاد آتية من بانكوك إلى 120 ضحية.

وقالتمديرية الإطفاء في بيان "حتى الآن، تمّ انتشال ناجيين، كلاهما من أفرادالطاقم، وجثث 120 قتيلاً".

وتحطمتالطائرة، وهي من طراز بوينغ 737-8AS، أثناء هبوطها وعلى متنها 175 راكباً وستةمن أفراد الطاقم.

ووقعتالكارثة، وهي من الأسوأ في تاريخ كوريا الجنوبية، عند الساعة 09,03 صباحاً (00,03ت غ) أثناء هبوط طائرة الرحلة 2216 آتية من بانكوك.