السليمانية.. وجهة السياح مفضلة للاحتفال برأس السنة (صور)

2024-12-30 12:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ مع اقتراب رأس السنة الميلادية، تشهد محافظة السليمانية إقبالاً واسعاً من السياح القادمين من مختلف المحافظات العراقية للاحتفال بالمناسبة والاستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة التي تتميز بها المنطقة، مناظر الجبال المغطاة بالثلوج، والمساحات الخضراء، والمناخ البارد، كلها عوامل جعلت السليمانية وجهة مفضلة للعائلات والشباب.

تصاعد حركة السياحة الداخلية

وأوضح أحمد جبار، زائر من بغداد لوكالة شفق نيوز ، أن السليمانية تتمتع بأجواء فريدة خلال هذه الفترة، قائلاً: "قررنا الاحتفال برأس السنة هنا للاستمتاع بالطبيعة الساحرة والهدوء. المناظر الطبيعية والتنظيم الجيد للفعاليات جعلتنا نختار هذه المدينة دون تردد".

وأضافت فاطمة حسن، زائرة من البصرة لمراسلنا: "السليمانية تقدم تجربة مختلفة تماماً عن المدن الأخرى، حيث نجد الطبيعة والأنشطة السياحية المتنوعة، إلى جانب حسن الضيافة إضافة إلى نظافة المدينة وكثرة المراكز السياحية والتجارية ".

إقبال واسع على الفنادق والمرافق السياحية

صرح محمد كريم، مدير فندق في وسط السليمانية لمراسل وكالة شفق نيوز : "شهدنا زيادة في الحجوزات بنسبة 40% مقارنة بالفترة السابقة، وهناك توافدا كبيرا للسياح من جميع المحافظات. نحن نقدم عروضاً خاصة بهذه المناسبة، ونسعى لجعل إقامة زوارنا تجربة استثنائية".

من جهته، أشار مدير إحدى شركات السياحة في السليمانية لمراسلنا، إلى أن: "المدينة أصبحت وجهة سياحية رئيسية خلال أعياد رأس السنة، والسياح يأتون للاستمتاع بالمناطق الجبلية مثل منتجعات السليمانية ومراكزها السياحية والتجارية ، إضافة إلى الأسواق والمطاعم التي تقدم المأكولات التقليدية".

فرصة للترويج للسياحة الداخلية

وأوضح الخبير السياحي ظافر عبدالله أن "الطبيعة في السليمانية هي عامل الجذب الأساسي، ولكن ما يعزز هذا الإقبال هو التحسن الكبير في الخدمات السياحية خلال السنوات الأخيرة فهناك فرصة كبيرة لتطوير السياحة الداخلية إذا استمرت الاستثمارات في البنية التحتية السياحية".

استعدادات حكومية وأمنية

أكد آوات محمد، قائمقام السليمانية، في تصريح لـ"شفق نيوز"، أن المحافظة أكملت استعداداتها لاستقبال العام الجديد، موضحاً: "ستقام في معظم مناطق السليمانية احتفالات وفعاليات متنوعة، وقد جرى استكمال جميع الاستعدادات الأمنية والخدمة، والقوات الأمنية ستنتشر في كافة المواقع لضمان حماية أرواح وممتلكات المواطنين، كما ستكون فرق الصحة والدفاع المدني في حالة تأهب".

وأشار إلى أن: "الفعاليات التي ستقام هذا العام تنظم من قبل الجهات الأهلية، كما في السنوات السابقة، فيما تتولى الجهات الحكومية توفير الدعم الأمني والخدمي".

ومع اكتمال الاستعدادات واستمرار تدفق الزوار، تبدو السليمانية على موعد مع استقبال عام جديد وسط أجواء مميزة تمزج بين الطبيعة والاحتفالات.

و تُعرف السليمانية بكونها واحدة من أجمل المدن في إقليم كردستان العراق، وتتميز بمزيج فريد من الطبيعة الساحرة والمعالم التاريخية والثقافة الغنية، و خلال السنوات الأخيرة، ازداد الإقبال على المدينة، خاصة خلال المواسم السياحية مثل الصيف وأعياد رأس السنة، وذلك بفضل تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات السياحية.

و من أبرز الوجهات السياحية في السليمانية منتجعات دوكان دربنديخان ، و شلالات أحمد آوا، والحدائق العامة مثل حديقة الحرية وحديقة آزادي.

إلى جانب ذلك، تُعرف المدينة بأسواقها الشعبية التي تقدم المنتجات التقليدية والمأكولات المحلية.