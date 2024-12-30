مدرب فريقه الكروي استقال.. نادي النجف يعلق نشاطاته ويحمل وزيرة المالية المسؤولية

2024-12-30 12:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشفت إدارة نادي النجف الرياضي، يوم الاثنين، عن تعليق أنشطتها، كما استقالمدرب فريقها الكروي عبد الغني شهد بسبب امتناع وزارة المالية وإدارة مطار المحافظةالدولي من صرف مستحقات النادي.

وقالالأمين المالي لنادي النجف، علي هاشم، لوكالة شفق نيوز، إن "النادي في الطريقلتعليق نشاطاته بسبب الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها وسببها وزيرة الماليةطيف سامي التي تمتنع عن تنفيذ قرار رئاسة الوزراء بصرف أربعة مليارات دينار خصصت لأنديةالنخبة".

وأضاف"النادي يعاني معاناة كبيرة بسبب الأزمة المالية لعدم صرف مستحقاتنا المخصصةمن رئاسة الوزراء ومطار النجف"، مؤكداً أن "إدارة النادي طرقت أبوابجميع المسؤولين لكن لم نحصل على ما نريد لاستمرارية نادينا الجماهيري العريق الذييقف خلفه جمهور واسع".

وتابع"لم يتم صرف رواتب اللاعبين والملاكات الفنية منذ ثلاثة أشهر ما دعاهم إلىالإضراب عن التدريب، على الرغم من أن النادي يسير بخطى جيدة وحقق فريقه الكروي انتصاراتعلى أقوى الفرق ويحتل حالياً مركزاً جيداً في دوري نجوم العراق".

وبينهاشم "مدرب الفريق عبد الغني شهد قدم استقالته لأن الأجواء غير مناسبة وحرصاًمنه على اللاعبين الذين لم يستلموا استحقاقاتهم لاسيما المحترفين منهم، مما ولد ضغطاًإضافياً على المدرب فقرر الاستقالة، لذلك النادي سيعلق نشاطاته".

يشارإلى أن لاعبي فريق النجف امتنعوا عن أداء التدريبات قبل نحو أسبوعين احتجاجاً علىتأخر صرف رواتبهم لثلاثة أشهر، ومن ثم عادوا إلى التدريب ليضربوا عنه مجدداً خلالالأسبوع الجاري.