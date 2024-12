العراق: يجب احترام إرادة الشعب السوري بعيدا عن التدخلات الخارجية

2024-12-30 12:35:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةشددت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، على احترام إرادة الشعب السوري بعيدا عن التدخلات الخارجية.وقال وكيل الوزارة هشام العلوي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته (المدى)، إن "العراق يراقب تطوّرات الأوضاع عن كثبٍ، ويؤكّد موقفه الثابت في دعم وحدة سوريا واحترام سيادتها".وأضافت: "كما يُشدِّد على ضرورة الحلِّ السياسيِّ للأزمة السوريَّة المبنيِّ على احترام إرادة الشعب السوريِّ بعيداً […]

